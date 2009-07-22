Литвин: не ПР собирала сессию - не ей диктовать повестку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает созвать внеочередную сессию парламента для рассмотрения законопроекта о повышении социальных стандартов, если фракция Партии регионов инициирует ее проведение.

Об этом он заявил вчера в прямом эфире на “5-м канале”, комментируя требования депутатов от фракции Партии регионов 24 июля на внеочередной сессии принять соответствующий законопроект.

В.ЛИТВИН напомнил, что фракция БЮТ выступила с инициативой провести внеочередную сессию ВР 24 июля, определила повестку дня, и руководители фракций на заседании Согласительного совета не могут изменить эту повестку дня.

Кроме того, добавил председатель ВР, подписи 150-ти народных депутатов также не могут быть отозваны.

«Это большое фарисейство – то, что предлагают, и настаивают на том, чтобы был рассмотрен законопроект о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Оно заключается в том, что депутаты, которые об этом так рьяно говорят, ни одного предложения не подали», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что им нужен не закон, а «сам процесс», и разговоры о том, как они защищают украинцев.

«Если хотят, то они могут и должны продемонстрировать это, собрав 150 подписей, и в пределах 7 дней этот вопрос будет поставлен на рассмотрение (парламента). Я предлагал это неоднократно. Но они блокируют трибуну и в то же время требуют принятия решения», - добавил он.