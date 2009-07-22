Если ВР не примет требования Партии регионов, сессии не будет

Партия регионов даст возможность провести внеочередную сессию Верховной Рады в пятницу, 24 июля, если первым вопросом повестки дня будет рассматриваться вопрос о повышении социальных стандартов.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил УНИАН.

Говоря о возможности блокирования внеочередной сессии парламента, он отметил: “У меня есть основания надеяться, что будет понимание, а если не будет понимания, то не будет никакой сессии”.

А.ЛАВРИНОВИЧ выразил надежду, что в пятницу не нужно будет блокировать трибуну парламента для того, чтобы стало понятно, что первым должен рассматриваться вопрос о социальных стандартах”. “Надеюсь, что он будет поставлен первым без дополнительных действий, которые бы привлекли внимание к тому, что нужно обязательно выполнять в Украине те законы, которые являются действующими и касаются защиты всех граждан Украины”, - добавил первый вице-спикер.

Он считает, что “этот вопрос должен быть рассмотрен первым в спокойном режиме и должно быть принято решение”.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов с начала июля блокировала работу парламента, требуя принятия закона о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума. “Регионалы” разблокировали трибуну и президиум ВР лишь для принятия нескольких решений.

16 июля председатель ВР Владимир ЛИТВИН закрыл четвертую сессию.

Внеочередная сессия ВР запланирована на 24 июля по инициативе фракции БЮТ.