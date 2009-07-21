ПР не советует Ющенко пользоваться правом вето лишний раз

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины убежден, что в случае принятия парламентом закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины” и ветирования его главой государства, это вето будет преодолено.

Об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью УНИАН.

Он не исключил, что данный законопроект ВР рассмотрит во втором чтении на внеочередной сессии 24 июля. По словам первого вице-спикера, “законопроект готовился тремя фракциями, и понятно, что после его принятия, если бы вдруг Президенту Украины захотелось воспользоваться правом вето, то оно будет жить не больше нескольких дней после высказывания замечаний Президента Украины, которые поступят в парламент”. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ добавил: “Понятно, что это вето будет преодолено”.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению было предложено не изменять порядок создания избирательных комиссий, хотя на сегодня “есть определенные проблемы относительно эффективности работы комиссий”. Он отметил, что из законопроекта уже изъята норма о формировании комиссий фракциями.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины”.

6 июля заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ в интервью журналистам заявил, что эти изменения выглядят как сговор между фракциями Партии регионов и БЮТ.

И.ПОПОВ подчеркнул, что Президент ветирует закон, если, в частности, не будут изменены подходы относительно формирования избирательных комиссий.

По его словам, «если закон будет отвечать интересам лишь двух политических сил, то, конечно, Президент Украины вернет его на доработку в Верховную Раду».