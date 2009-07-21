Ющенко называет Ливию ведущим партнером Украины в Африке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет Ливию ведущим партнером Украины на африканском континенте.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил во время встречи с Секретарем Высшего народного комитета Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдади Али аль-МАХМУДИ который находится в Украине с рабочим визитом с целью участия в четвертом заседании украинско-ливийской двусторонней комиссии по сотрудничеству.

Во время встречи был обсужден пакет актуальных вопросов двустороннего украинско-ливийского сотрудничества, в частности относительно совместной реализации проектов в нефтегазовой сфере, сельском хозяйстве, авиапромышленности, перспективы военно-технического сотрудничества и др.

«Мы видим Ливию нашим ведущим партнером на африканском континенте», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что за последний год торгово-экономические связи Украины и Ливии значительно активизировались.

Президент Украины выразил уверенность в успешной реализации таких масштабных совместных проектов, как проект «100 тысяч гектаров» по выращиванию в Украине зерновых для нужд Ливии, строительство в Украине ливийской стороной нового нефтеперерабатывающего завода, создание в Ливии предприятия по строительству и обслуживанию самолетов семейства «Антонов» и других.

В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение активизацией в течение последнего времени украинско-ливийского политического диалога на высшем уровне, особенно отметив, что дружеские партнерские отношения, которые сложились между руководством Украины и Ливии, являются залогом дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.