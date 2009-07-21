Партия регионов не против вето на Бюджетный кодекс

Фракция Партии регионов не будет голосовать за преодоление вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что фракция Партии регионов не голосовала за данный законопроект и он “был принят без нашего участия”. “Потому у нас нет никаких оснований сегодня говорить о преодолении вето Президента Украины на данный закон”, - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ. “По нашему убеждению, он (речь идет о новой редакции Бюджетного кодекса – УНИАН) направлен больше на концентрацию финансовых потоков и властных полномочий в Киеве, а не на децентрализацию, как это декларировалось его лоббистами”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, Президент Украины применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».