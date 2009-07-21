Партия регионов не против вето на Бюджетный кодекс
"Законопроект принят без нашего участия"
Фракция Партии регионов не будет голосовать за преодоление вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».
Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Он напомнил, что фракция Партии регионов не голосовала за данный законопроект и он “был принят без нашего участия”. “Потому у нас нет никаких оснований сегодня говорить о преодолении вето Президента Украины на данный закон”, - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ. “По нашему убеждению, он (речь идет о новой редакции Бюджетного кодекса – УНИАН) направлен больше на концентрацию финансовых потоков и властных полномочий в Киеве, а не на децентрализацию, как это декларировалось его лоббистами”, - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, Президент Украины применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».