В Минюсте заметили, что украинцы стали меньше разводиться

В Украине сохраняется тенденция к уменьшению количества разводов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

Как сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на статистику органов регистрации актов гражданского состояния граждан, на протяжении первого полугодия текущего года в Украине расторгли брак 69 тыс. супружеских пар. Это на 15 процентов меньше, чем за первые шесть месяцев 2008 года и на 20 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

По словам министра юстиции, показатели первого полугодия текущего года подтверждают многолетнюю тенденцию к постепенному уменьшению количества украинцев, желающих расторгнуть брак.

При этом количество разводов традиционно на 20-40 процентов меньше, чем количество заключенных браков. Эта позитивная тенденция также постоянная, и фиксируется из года в год. Например, с начала текущего года в Украине было заключено более 118 тыс. браков, что на 42 процента превышает количество разводов.

Если исходить из статистических данных, наиболее прочные семьи в Украине проживают в Закарпатье, где количество браков из года в год в 2,5-3 раза превышает количество разводов. Например, в первом полугодии текущего года здесь вступили в брак 3803 пары, в то время как расстались лишь 1142 пары.

Похожие показатели с начала 2009 года зафиксированы в большинстве западных регионов страны. В частности, в Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Тернопольской областях соотношение количества браков и количества разводов составило 2,5 к 1.

Больше всего свадеб за полгода сыграли в Донецкой области (11093 брака), Днепропетровской области (8521 брак), Львовской области (6852 брака), Харьковской области (6786 браков), Одесской области (6760 браков), в Киеве (6395 браков).

Такие показатели, по большей части, соотносятся с количеством населения, проживающего в данных регионах.

По этой же причине наибольшее количество разводов было зарегистрировано практически в тех же регионах - в Донецкой области (7248), в Днепропетровской области (5548), в Харьковской области (4210) и в г. Киев (4343).