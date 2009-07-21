Ющенко пожелал Байдену привезти из Украины "сильные впечатления"

13:42, 21 июля 2009
Политика
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“Вы находитесь в европейской стране”

В начале встречи Президента Украины и вице-президента США, которая проходит в рамках рабочего визита Джозефа Байдена в Украину, Виктор Ющенко поздравил  Дж. Байдена  с его первым визитом в нашу страну.

«Я хотел бы, чтобы Вы  привезли домой из Украины сильные впечатления. Вы находитесь в европейской стране, где господствует демократия и где происходят очень важные процессы», – приводит слова главы государства главная служба информационной политики Секретариата Президента. Ющенко также отметил, что в осуществлении внутренних реформ Украина продвигается вперед.

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