Ющенко пожелал Байдену привезти из Украины "сильные впечатления"

В начале встречи Президента Украины и вице-президента США, которая проходит в рамках рабочего визита Джозефа Байдена в Украину, Виктор Ющенко поздравил Дж. Байдена с его первым визитом в нашу страну.

«Я хотел бы, чтобы Вы привезли домой из Украины сильные впечатления. Вы находитесь в европейской стране, где господствует демократия и где происходят очень важные процессы», – приводит слова главы государства главная служба информационной политики Секретариата Президента. Ющенко также отметил, что в осуществлении внутренних реформ Украина продвигается вперед.