Тимошенко «помиловала» двух уволенных чиновников Госказначейства

В распоряжениях об увольнении с должностей двух чиновников Государственного казначейства Украины: Александра Даневича, бывшего первого заместителя председателя Госказначейства (освобожден распоряжением Кабмина № 763 от 8 июля в 2009 г.) и Елены Чечулиной – экс-заместителя главы Госказначейства (освобождена распоряжениям КМУ № 764 от 8 июля в 2009 г.) формулировки “в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (пункт 6 части первой статьи 30 Закона Украины “О государственной службе”) изменены на формулировку “по собственному желанию”.

Соответствующие распоряжения №№ 814 и 815 от 17 июля обнародованы на Урядовом портале.

Все четыре документа – и относительно освобождения двух чиновников за нарушение присяги госслужащего, и относительно изменения причины увольнения на невинное “по собственному” подписаны Юлией Тимошенко.