Американская газета объясняет растущую популярность Яценюка

В Украине считают, что как кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК способен оздоровить украинскую экономику.

Как сообщает пресс-служба инициативы А.ЯЦЕНЮКА “Фронт перемен”, об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание, рост популярности А.ЯЦЕНЮКА объясняется тем, что украинские избиратели ищут кандидата, который выведет страну из политического паралича и восстановит экономику.

The Wall Street Journal объясняет все большую популярность лидера «Фронта перемен» тем, что вместо противоречивых вопросов о судьбе российского Черноморского флота или статусе русского языка А.ЯЦЕНЮК обещает уделить внимание в первую очередь развитию промышленности, сельского хозяйства, образовательной сферы и здравоохранения.

По данным издания, в соответствии с результатами опроса Киевского международного института социологии, в октябре прошлого года рейтинг лидера «Фронта перемен» составлял лишь 3,4%, а в июне нынешнего года А.ЯЦЕНЮКА готовы поддержать 11,8% избирателей, говорится в сообщении пресс-службы.