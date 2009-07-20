Яценюк: надо честно признать, что у нас нет никакой бесплатной медицины

Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК предлагает строить отношения в сфере медицинских услуг на принципе социальной справедливости, чтобы медицинские услуги были бесплатными для незащищенных слоев населения и платными - для обеспеченных.

Такую позицию он выразил в интервью газете «Киевские ведомости».

«Мы должны честно сознаться, что у нас нет никакой бесплатной медицины. Но почему такие, как, скажем, ЯЦЕНЮК и весь депутатский корпус в целом, могут по закону не платить, а рядовые граждане это должны делать?» - отметил он.

Депутат считает, что медицинские услуги должны предоставляться по принципу социальной справедливости. «Мы делаем два уровня предоставления таких услуг. Первый – стопроцентно бесплатный для социально незащищенных и пенсионеров. Второй – платят те, кто по своему материальному положению способен это делать», - объяснил А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что рассматривает страховую медицину «исключительно как дополнение к бюджетной». «К сожалению, за последние 10 лет у нас прижился миф – если мы перейдем на страховую медицину, то у нас все поменяется. Но ничего не изменится! Будут тасовать, как колоду карт, людей, которые контролируют финансовые ресурсы. Но от этого у врачей заработная плата не увеличится, а качество медобслуживания не повысится», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По мнению лидера «Фронта перемен», сегодня все упирается в бюджетные средства для медицины и их контроль. Этот ресурс, подчеркнул он, необходимо перевести на уровень областей и районов. Примерно такая схема существует в Канаде, которая считается одной из самых лучших по уровню медицинских услуг и качеству жизни.

Кроме того, считает А.ЯЦЕНЮК, необходимо принять закон о тендерных закупках, «чтобы дать по рукам нечестным коммерсантам от медицины».

Важным моментом, по его словам, является введение в практику медицинских протоколов и стандартов. «Переход на услуги под медицинский протокол позволит финансировать не больницы в целом, а конкретных больных. В протоколе четко зафиксируют: тип заболевания, какие препараты использовали, срок пребывания на больничной койке и др. То есть будет финансироваться непосредственная услуга конкретному больному», - объяснил А.ЯЦЕНЮК.