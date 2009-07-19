Ющенко: мировой кризис ставит масштабные задачи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, в своем приветствии В.ЮЩЕНКО отметил, что “металлургия - одна из базовых отраслей отечественной экономики. Своим самоотверженным трудом металлурги и горняки укрепляют индустриальную мощь государства, обеспечивают стабильную работу и развитие всего хозяйственного комплекса”.

По словам Президента, нынешний мировой финансово-экономический кризис ставит перед работниками отрасли масштабные задачи: повысить энергоэффективность производства, провести его техническую модернизацию, утвердить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках.

Он выразил уверенность, что благодаря высокому профессионализму, богатому опыту, инициативности и ответственности работники металлургической и горнодобывающей промышленности с честью осуществят необходимые реформы.

В.ЮЩЕНКО пожелал им новых трудовых свершений, крепкого здоровья, добра и благополучия.