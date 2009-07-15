Лавринович говорит, что четвертую сессию ВР закроют согласно плану

Четвертую сессию Верховной Рады закроют в сроки, установленные календарным планом работы парламента, - 17 июля. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Лавринович и прибавил, что в случае неоходимости могут инициировать внеочередную сессию. Представители БЮТ уже сообщили, что инициируют еще одно специальное заседание парламента на четверг, 16 июля. 150 необходимых подписей собраны.

Накануне же Верховная Рада так и не начала внеочередного заседания. Открыть его в 4 дня не вышло из-за осады президиума с трибуной депутатами-регионалами. Консультации длились до позднего вечера, но к согласию нардепы не пришли.

Коалиция настаивает на рассмотрении законопроектов о рекапитализаци банков, изменениях к закону о выборах Президента в части уменьшения срока предвыборной кампании и о финансировании Евро-2012. А оппозиция требует принятия законопроектов относительно социальных стандартов.

ICTV