Тимошенко обещает после победы на выборах Президента не распускать ВР

Лидер партии «Батьківщина», премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает после своей победы на президентских выборах не распускать Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на торжественном съезде партии «Батьківщина», посвященном 10-летию со дня ее образования.

«После президентских выборов нам нужно определиться с главной темой - что делать с парламентом, который сегодня разъединен, дезориентирован, который сегодня безгранично и безвременно заблокирован, и нет надежды на нормальную работу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, после президентских выборов есть два варианта – распускать или объединять политические силы в парламенте. «Мы после президентских выборов, уже имея другой уровень и другую степень власти, будем сплачивать и объединять этот парламент, мы будем его укреплять и делать так, чтобы Украина бесконечно не переживала шоков. Наш путь – это единение, а не путь бесконечного хаоса, бесконечных, безрезультатных выборов и бесконечного разочарования людей», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО уверена, что ее политической команде удастся это сделать, поскольку для них победа на президентских выборах является победой не за президентскую должность, не за право подписывать документы и выдавать указы. «Мы боремся за единственное право – сделать Украину сильной, сделать Украину красивой, и именно это дает нам и возможности, и воодушевление. И действительно, Украина на президентских выборах победит», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.