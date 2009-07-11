Ющенко возложил цветы к памятнику гетману Выговскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, участвующих в торжествах по случаю 350-й годовщины победы казацкого войска под Конотопом, возложил цветы к памятнику гетману Ивану Выговскому в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Президента, памятник гетману установлен в сквере центральной части села Шаповаловка вблизи сельского Дома культуры на средства районного бюджета.

Скульптор - Ю.МЕДВИДЬ, архитектор - В. БЫКОВ. Бюст Ивана Выговского установлен на пьедестале из кварцитовой глыбы, добытой из Баницкого карьера Глуховского района Сумской области.

На пьедестале закреплена металлическая табличка в виде грамоты с изображением гетманских атрибутов: металлического кованого герба и булавы, с надписью: «Іван Виговський - гетьман України». Высота памятника - 4 метра.

В центре Шаповаловки В.ЮЩЕНКО также возложил цветы к мемориалу воинам, погибшим во время Второй мировой войны.