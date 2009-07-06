Посольство Украины в России осуждает тональность в отношении Ющенко

Посольство Украины в Российской Федерации осуждает высказывание представителя руководства Москвы в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Посольство Украины в Российской Федерации решительно осуждает тональность, которую выбрали представители руководства города Москвы в своих оценках высказываний Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, сделанных им 5 июля в Севастополе. Формулировки, которые использовал в своем комментарии пресс-секретарь мэра Москвы Сергей ЦОЙ, ни в коей мере нельзя признать приемлемыми в отношении руководителя суверенного государства, которое в России, к тому же, принято называть братским», - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что к сожалению, оскорбительные высказывания пресс-секретаря московского градоначальника в адрес Президента Украины стали лишь очередным звеном во впечатляюще длинной цепочке антиукраинских шагов, которые регулярно позволяют себе власти российской столицы.

«Своим выпадом господин ЦОЙ только подтвердил оправданность высказанных Виктором ЮЩЕНКО опасений по поводу того, что так называемые «гуманитарные проекты», осуществляемые Правительством Москвы в Севастополе, нередко имеют отчетливый направленный против государственности и территориальной целостности Украины акцент», - считает О.ВОЛОШИН.

По его словам, официальный Киев в принципе не имеет ничего против реализации мэрией Москвы инициатив, связанных с помощью русской общине города Севастополя или содействием Черноморскому флоту РФ в выполнении им социальных обязательств перед украинским городом, в котором он временно базируется. В то же время он подчеркнул, что власти Украины не намерены мириться с тем, чтобы подобные инициативы своим «вторым дном» имели стремление дестабилизировать ситуацию в Севастополе и Крыму в целом или были связаны с поддержкой радикальных антигосударственных политических сил.

«Если руководство Москвы вновь хочет стать желанным гостем на украинской земле, то ему стоит как минимум воздерживаться от оскорбительных оценок слов и действий избранных народом Украины должностных лиц», - подчеркнул О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 5 июля В.ЮЩЕНКО во время поездки в Севастополь отметил, что российские проекты, которые реализуются в Украине, но противоречат украинским законам, не должны существовать.

«То, что параллельно будут проекты против Украинского государства… - это проекты недружелюбные, и к этим проектам следует относиться, с одной стороны, консолидироваться, демонстрировать собственную, национальную солидарность, осознавать, что это проекты, которые настроены не только против государства в целом, против вас, против вашей семьи, против ваших детей. Это те проекты, которые приносят нестабильность, дрязги», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Между тем, по данным российских СМИ, пресс-секретарь мэра Москвы С.ЦОЙ назвал высказывание В.ЮЩЕНКО «полным идиотизмом» и «полным безумием».

«Я считаю, что это полный идиотизм. Это полное безумие - такое заявление. Дом Москвы (российский культурно-деловой центр, созданный в 2006 году), то, что построено на территории Севастополя, в том числе жилье, - это является социальной составляющей для всего населения Крыма - и русских, и украинцев", - сказал он.