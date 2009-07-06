Завтра состоится пресс-конференция руководства «ВОЛИ»

Во вторник, 7 июля, в 12:00 в Киеве состоится пресс-конференция руководителей компании «ВОЛЯ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «ВОЛЯ», пресс-конференция проводится в связи с многочисленными обращениями со стороны представителей СМИ с просьбой прокомментировать позицию компании по решению Антимонопольного комитета в отношении провайдера программной услуги ООО «Воля-Кабель», а также других субъектов хозяйствования, с которыми у ООО «Воля-Кабель» есть договорные отношения. (УНИАН: 3 июля с. г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании «Воля-Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую. «Воля-Кабель» считает это решение неправомерным и обратилась в правоохранительные органы относительно правовой оценки действий отдельных должностных лиц АМК, осуществлявших давление на компанию.)

В пресс-конференции примут участие:

Сергей БОЙКО – член совета директоров Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», президент компании «ВОЛЯ»;

Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ – директор по маркетингу и коммуникациям компании «ВОЛЯ», директор ООО «Воля-Кабель»;

Алина СИГДА – руководитель отдела по связям с общественностью компании «ВОЛЯ».

Пресс-конференция состоится по адресу: гостиница «Хрещатик», Владимирский зал (ул. Хрещатик 14, 4-й этаж).

Необходима аккредитация: тел. 207-70-92 или e-mail info@volia.com