Азаров понял, почему МВФ любит Тимошенко больше, чем Януковича

Хозяева Международного валютного фонда оказывают Украине финансовую помощь накануне выборов с целью содействия удержанию при власти нынешней политической команды.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Он прокомментировал принятие МВФ положительных решений о выделении Украине кредитов в больших размерах, хотя, по известному принципу деятельности этого международного финансового учреждения, фонд не выделяет средства странам накануне и в период проведения выборов.

“Здесь, очевидно, присутствует политический фактор. Мы сотрудничали с Международным валютным фондом многократно. И в период избирательных кампаний МВФ нам заявлял: уважаемые господа, у вас продолжается избирательная кампания, пока она не завершится, МВФ никаких решений принимать не будет”, - пояснил Н.АЗАРОВ.

По его словам, в настоящее время сотрудничество Украины и МВФ основывается на других принципах.

“Они (представители МВФ – УНИАН) требуют от правительства изменить бюджет. А правительство упрямо его не изменяет. И все равно транши выделяются. МВФ требует навести элементарный порядок в “Нафтогазе”. А правительство продолжает тот беспорядок. В то же время решения о выделении траншей принимаются”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, можно сделать вывод, что “Международный валютный фонд и его реальные хозяева руководствуются политическим фактором”.

“Очевидно, на первый план вышли не вопросы финансовой стабильности, экономического кризиса, а вопросы политические – удержание при власти той команды, которая пришла абсолютно незаконно в начале 2005 года к власти”, - считает Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый, - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.