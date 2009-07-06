Тимошенко: на сегодня коалиция снова работает нормально

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Партия регионов, настаивая на увеличении прожиточного минимума и зарплаты, намерена сознательно блокировать работу парламента до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совещании Ассоциации малых городов Украины.

«Это чистая провокация, чтобы не работала Верховная Рада аж до президентских выборов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такие действия Партии регионов вызваны тем, что на сегодняшний день коалиция в Верховной Раде снова работает нормально и есть большинство для принятия решений.

Она подчеркнула, что предложение о повышении минимальных зарплат и прожиточного минимума потребует дополнительно 37,5 млрд. грн. «Начиная с 1 июля, это только напрямую 37,5 млрд., а если брать широкий круг расходов, которые могут увеличиться вследствие принятия такого решения, то это больше 46 млрд. за полгода», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.