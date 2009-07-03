Кабмин: проблемы у райадминистраций возникают из-за Президента

В Кабинете министров заявляют, что кадровые проблемы в районных государственных администрациях возникают преимущественно из-за действий непосредственно Президента Украины и его Секретариата.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, “с февраля по октябрь 2008 года без представления правительства Президент уволил 27 председателей райгосадминистраций в разных регионах. Вместе с тем, в том же 2008 году Секретариат Президента без объяснений вернул 14 представлений правительству на назначение председателей райгосадминистраций, а еще на 17 аналогичных представлений Кабинет министров до сих пор не получил никакого ответа».

Кроме того, говорится в сообщении, «за период с 20 декабря 2007 года Президент назначил 61 временно исполняющего обязанности председателя райгосадминистраций. По состоянию на 1 июня этого года в должностях временно исполняющих обязанности состоят 40 человек. Такая практика приводит к тому, что управление районами осуществляется неконституционным способом: назначая временно исполняющих обязанности председателей местных государственных администраций, Президент вышел за пределы полномочий, определенных Основным законом Украины, и действовал вопреки требованиям части второй статей 6 и 19, части третьей статей 104 и 106 Конституции Украины».

Правительство выражает обеспокоенность «неудовлетворительной ситуацией, которая образовалась с отбором руководящих кадров в органах исполнительной власти», и предпринимает все меры для устранения негативных тенденций в сфере кадрового обеспечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал распоряжение об освобождении от временного исполнения обязанностей 40 председателей районных государственных администраций.