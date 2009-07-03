Ющенко уволил 40 глав районных администраций из-за Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал распоряжение об освобождении от временного исполнения обязанностей ряда председателей районных государственных администраций.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на заместителя главы Секретариата Президента - представителя Президента в Конституционном Суде и Центризбиркоме Марину СТАВНИЙЧУК.

“Распоряжение издано с целью побуждения Кабинета министров к выполнению возложенных Конституцией и законами Украины полномочий по внесению главе государства представлений о назначении руководителей РГА”, - отмечает М.СТАВНИЙЧУК.

В то же время Президент поручил председателю Совета министров Крыма и председателям облгосадминистраций на протяжении трех дней внести на рассмотрение правительства предложения относительно кандидатур на вакантные должности председателей райгосадминистраций.

«На протяжении 2006-2009 годов значительное распространение приобрела неправомерная практика невнесения Кабинетом министров представлений о назначении председателей местных государственных администраций, в связи с чем каждая шестая должность руководителя РГА достаточно длительное время остается вакантной. Это свидетельствует о том, что правительство в кадровых вопросах и в отношении местных органов исполнительной власти придерживается линии «пустых кресел», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Следовательно, отметила она, с учетом задач, возложенных на РГА Конституцией и национальными законами, нерешение вопроса назначения председателей этих органов приводит к пагубным следствиям, отражается на законности и эффективности их деятельности. «В настоящее время ситуация отягощается также финансовым кризисом, который негативно влияет на социально-экономическое развитие регионов и государства в целом», - сказала заместитель главы Секретариата.

«Именно поэтому Президент обратился к Кабинету министров с требованием безотлагательно рассмотреть предложения председателей областных госадминистраций относительно кандидатур на должности руководителей РГА и внести соответствующие представления главе государства о назначении на вакантные должности, как это установлено Конституцией и законами Украины», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

В соответствии с распоряжением, размещенным на сайте Президента, освобождены от временного исполнения обязанностей председателя РГА 40 человек.