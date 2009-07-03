Винский напомнил Тимошенко: она сама подписала «возмутительный» документ

Экс-министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ удивлен поручением премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которое она дала первому заместителю министра транспорта и связи Василию ШЕВЧЕНКО, исполняющему обязанности министра, изучить обоснованность повышения портовых сборов в 2008 г., а также - намерением «уволить всех, кто к этому причастен», поскольку соответствующее постановление правительства о повышении портовых сборов Ю.ТИМОШЕНКО подписывала собственноручно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.ВИНСКОГО.

«Вопрос о пересмотре портовых сборов еще почти год назад – в полном соответствии с действующим законодательством - обсуждался на заседании правительства под председательством самой ТИМОШЕНКО, в результате чего было принято Постановление КМУ №769 от 20 августа 2008 года, под которым, опять же, стоит подпись самой Юлии Владимировны. То есть снова возникает ситуация, когда вокруг лидера БЮТ виноваты все, кроме нее самой», - заявил И.ВИНСКИЙ.

Он напомнил, что до повышения в 2008 г. в последний раз портовые сборы повышали в 2003 году (Постановление КМУ №1069). «Поэтому решение Кабинета министров о повышении ставок портовых сборов на 58%, принятое в 2008 г., было крайне необходимо для исправления того ужасного состояния, в котором находились украинские порты», - считает И.ВИНСКИЙ. Экс-министр транспорта и связи также отметил, что повышение в 2008 г. было минимальным и учитывало рост цен на промышленные товары в целом, подорожание энергоносителей, строительных работ, оборудования, инфляцию и т.п.

По его словам, против повышения тарифов в портах выступают «олигархи, желающие за бесценок использовать государственную инфраструктуру».

Как сообщал УНИАН, 1 июля т.г. Ю. ТИМОШЕНКО поручила и.о. министра транспорта и связи Украины В. ШЕВЧЕНКО изучить обоснованность повышения портовых сборов. Поручение дано после информации аграрных ассоциаций о повышении частными портами стоимости своих услуг на 42% как реакцию на 70-процентное повышение портовых сборов. «Если подтвердится информация, что портовые сборы увеличены на 70%, увольняйте всех, кто к этому причастен, потому что такие вещи должны обсуждаться на заседании правительства и должны приниматься сообща», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к и.о. министра. Информацию об итогах этих проверок Минтранс должен предоставить правительству до конца текущей недели.

Справка УНИАН. 20 августа 2008 г. Кабинет министров Украины повысил портовые сборы в среднем на 58%. Соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах.