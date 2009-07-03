Депутаты наработались: Литвин закрыл заседание ВР

Сегодняшнее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как отметил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, во время Согласительного совета вносились предложения, которые имели «контраверсионный характер, не согласовываются», поэтому принято решение закрыть внеочередное заседание ВР.

Спикер напомнил, что в понедельник, 6 июля, состоится заседание Согласительного совета парламента в 11.00.

В.ЛИТВИН обратился к народным депутатам с просьбой «опомниться, одуматься и дать возможность на следующей неделе Верховной Раде работать».

Он подчеркнул, что такими действиями «мы совместными усилиями толкаем страну в пропасть».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, ВР лишила полномочий народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

Ранее планировалось, что ВР сегодня также рассмотрит вопрос о правительственных кадровых назначениях и внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

Однако фракция Партии регионов блокировала президиум и трибуну ВР, требуя принятия на этом внеочередном заседании ВР закона о повышении зарплат и пенсий для самых бедных граждан.