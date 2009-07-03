У Черновецкого решили облегчить жизнь врачей - водить их в театр

Столичная власть изучает возможность предоставления медикам права бесплатного посещения муниципальных театров и музеев.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, сейчас ведутся переговоры с киевскими театрами относительно заключения договоров и предоставления возможности медработникам Киева и членам их семей бесплатно посещать спектакли.

Также рассматривается вопрос предоставления возможности бесплатного посещения медиками музеев города.

«В это сложное для страны время мы заботимся не только о материальном благосостоянии столичных медиков, предоставляя им жилье и выплачивая муниципальные надбавки, но и заботимся о полноценном отдыхе и психологической разгрузке работников столичной медицины и членов их семей после сложной работы», - прокомментировала И.КИЛЬЧИЦКАЯ намерения городской власти.

Она также сообщила, что столичные медики и члены их семей уже имеют право бесплатно посещать Киевский зоологический парк. Возможность бесплатно посетить зоопарк до 10 сентября текущего года уже получили 15 тысяч медиков вместе с детьми. Сейчас соответствующие приглашения оформляются для еще 2 тысячи работников медицинской сферы города.