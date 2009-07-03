ПР разблокировала трибуну - заседание ВР началось

Депутаты от партии регионов разблокировали трибуну и президиум парламента. Внеочередное заседание Верховной Рады открылось.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время представители фракции Партии регионов продолжают блокировать правительственную ложу.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обратился к депутатам от Партии регионов, чтобы они заняли свои рабочие места.

При этом он отметил: «Я отношусь к тем людям, которые выполняют договоренности», достигнутые во время заседания Согласительного совета.