Янукович назвал причину дорожания бензина
При старой власти было не так
Причина роста цен на бензин в Украине заключается в политике правительства, ориентированной на импорт нефтепродуктов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время своей рабочей поездки в Луганск.
«Сегодня политика правительства является политикой «открытых дверей» для импорта», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя ситуацию с ростом цен на нефтепродукты, в частности на бензин в Украине.
По его словам, сегодня доля импортного горючего на украинском рынке на 30-40% больше, чем это было во время, когда премьер-министром был сам В.ЯНУКОВИЧ.
«Мы загружали наши нефтеперерабатывающие заводы сырьем и получали украинское горючее», - объяснил лидер ПР, отметив, что это позволяло контролировать ценовую политику на рынке и развивать отечественную экономику.