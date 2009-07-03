Янукович назвал причину дорожания бензина

Причина роста цен на бензин в Украине заключается в политике правительства, ориентированной на импорт нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время своей рабочей поездки в Луганск.

«Сегодня политика правительства является политикой «открытых дверей» для импорта», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя ситуацию с ростом цен на нефтепродукты, в частности на бензин в Украине.

По его словам, сегодня доля импортного горючего на украинском рынке на 30-40% больше, чем это было во время, когда премьер-министром был сам В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы загружали наши нефтеперерабатывающие заводы сырьем и получали украинское горючее», - объяснил лидер ПР, отметив, что это позволяло контролировать ценовую политику на рынке и развивать отечественную экономику.