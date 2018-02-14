Экс-нардепа Шепелева привезли в суд в каске и бронежилете (фото, видео)

Подозреваемого бывшего нардепа транспортируют с повышенными мерами безопасности.

Сегодня, 14 февраля, Оболонский суд Киева должен избрать меру пресечения экс-нардепу Александру Шепелеву.

Подозреваемого доставили в суд в каске и бронежилете – таких мер требует безопасность, передает ТСН.

На днях Шепелеву избрали меру пресечения в Печерском суде – дело касалось подозрения в государственной измене. Экс-нардеп должен находиться в СИЗО в течение двух месяцев, однако его защита с такой мерой пресечения не согласна и будет обжаловать решение суда.

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Сегодня Оболонский суд рассматривает меру пресечения в отношении другого подозрения – по факту убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Это дело начинали расследовать заочно, пока Шепелев скрывался в России, однако сейчас, при наличии подозреваемого, следствие начнется снова. В самом начале заседания сторона Шепелева заявила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. По состоянию на 15:30 судьи ушли в совещательную комнату, чтобы вынести решение относительно этого ходатайства.

Как сообщал УНИАН, экс-нардеп от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев был задержан 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение "ДНР".

В суде, куда его доставили для избрания меры пресечения, Шепелев рассказал журналистам, что неизвестные задержали его несколько дней назад. По его словам, они представились работниками военной прокуратуры и силой выбивали из него информацию про представителей власти, в частности президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Заседание суда после начала перевели в закрытый режим работы.

В ночь на 10 января Печерский райсуд избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене. Он бежал в Венгрию, которая впоследствии выдала его Украине. Однако из Украины Шепелев сбежал из-под ареста в больнице вместе с конвоиром в Россию.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.