Правозащитники разочарованы решением Ющенко

Сообщение о том, что Президент таки подписал противоречивый закон о хранении произведений, изображений или предметов порнографического характера, вызвало разочарование у правозащитников.

После протестов общественности против принятия Верховной Радой резонансного закона министерство юстиции объяснило, что запрет касается лишь хранения порнографии с целью ее сбыта или распространения.

Однако адвокат Олег Веремеенко, который сотрудничает с Украинским хельсинским союзом по правам человека, убежден, что на практике закон лишь расширит возможности правоохранителей для усиления репрессий и будет способствовать распространению коррупции.

По словам адвоката, милиционеры будут толковать предписания закона на свой манер: «Раньше это были оружие и наркотики. Сейчас достаточно подбросить кому-то один диск – и уже можно привлекать человека к криминальной ответственности».

Адвокат выступил за то, чтобы позаимствовать европейский опыт ограничения доступа к порнографии, в первую очередь для детей.

Немецкая волна