Яценюк: Газпром фактически управляет украинской ГТС
"Нас заставят платить за газ до 600 долл."
Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что сегодня российский «Газпром» фактически управляет украинской газотранспортной системой (ГТС).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он заявил на пресс-конференции в Чернигове.
«Российский «Газпром» де-факто управляет украинской ГТС. Сейчас не будут вестись никакие разговоры о консорциуме, потому что мы дотируем транзит газа. То есть россияне получили шикарную формулу, где базовая цена – 450 долларов. Сейчас нефть начала расти, а все думали, что она и дальше будет 36 долларов за баррель. Когда она будет стоить 100, увидите, что нас будут заставлять платить за газ до 600 долларов», – сказал А.ЯЦЕНЮК.
Также он назвал действующее газовое соглашение с Россией “самым лучшим в истории “Газпрома”.
«Чем больше мы подписываем соглашений по газу, и чем лучше правительство рапортует об успехе в газовом вопросе, тем больше газовых конфликтов и скандалов возникает», – отметил А.ЯЦЕНЮК.