Яценюк: Газпром фактически управляет украинской ГТС

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что сегодня российский «Газпром» фактически управляет украинской газотранспортной системой (ГТС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он заявил на пресс-конференции в Чернигове.

«Российский «Газпром» де-факто управляет украинской ГТС. Сейчас не будут вестись никакие разговоры о консорциуме, потому что мы дотируем транзит газа. То есть россияне получили шикарную формулу, где базовая цена – 450 долларов. Сейчас нефть начала расти, а все думали, что она и дальше будет 36 долларов за баррель. Когда она будет стоить 100, увидите, что нас будут заставлять платить за газ до 600 долларов», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Также он назвал действующее газовое соглашение с Россией “самым лучшим в истории “Газпрома”.

«Чем больше мы подписываем соглашений по газу, и чем лучше правительство рапортует об успехе в газовом вопросе, тем больше газовых конфликтов и скандалов возникает», – отметил А.ЯЦЕНЮК.