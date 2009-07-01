Регионалы призывают Ющенко дать правильные указатели

Партия регионов призывает руководство государства “исправить ошибку” и повысить зарплаты и пенсии самым бедным гражданам.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Партии регионов к Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады.

”Уважаемый господин Президент! Граждане Украины, страдающие от кризиса, безработицы и нераспорядительности и хаотических действий власти, доведены до края бедности, не смогут ни понять, ни оправдать руководителя государства, политическая сила которого не проголосовала за улучшение жизни самых обездоленных”, - отмечают в Партии регионов.

По убеждению представителей этой партии, “депутаты Верховной Рады из фракции, которая является политическим заплечьем Президента, разменяла интересы самых бедных украинцев на обещанные им должности, что приведет их к позору и измене”.

”Призываем Вас, Виктор Андреевич, дать этим депутатам правильные указатели, без которых ни Вам, ни им не светит украинская перспектива”, - отмечается в обращении.

Партия регионов также призывает главу правительства “подняться над собственным узким политическим интересом и подумать и позаботиться о людях”.

“Это на Вас, Юлия Владимировна, лежит вина за то, что уже с 1 июля люди не получат доплат и не смогут компенсировать те огромные потери, которых испытала каждая малоимущая семья в Украине не только из-за мирового кризиса, но и из-за кризиса непрофессионализма возглавляемого Вами правительства”, - убеждены “регионалы”.

Они призывают Юлию ТИМОШЕНКО “исправить эту ошибку и дать возможность немедленно повысить зарплаты и пенсии”.

“Если Вы не сделаете этого, значит, Вы не чувствуете боли и страданий украинского народа”, - констатируют в Партии регионов.

Обращаясь к председателю Верховной Рады, который “нужен Украине”, в Партии регионов напоминают Владимиру ЛИТВИНУ, что “бедным людям нужны не только Ваши красивые слова, но и реальна социальная защита”.

“А депутаты Вашего блока не голосовали за повышение зарплат и пенсий самым обездоленным. Разве такой Литвин нужен Украине?”, – спрашивают в Партии регионов.

В связи с этим Партия регионов призывает “всех руководителей Украинского государства исправить ту позорную ошибку, которую допустили сегодня те, кто принимает решение”.

”Давайте повысим зарплаты и пенсии хотя бы с 1 августа. Народ Украины поймет и осознает, что вы все способны понять, как тяжело живется людям».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и размере минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год в отношении размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВИМ. Принятие настоящего документа поддержали лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.