Томенко: ВР должна снять неприкосновенность с Лозинского

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент должен дать согласие на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от фракции БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО.

Такое мнение он выразил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении В.ЛОЗИНСКОГО.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что позиция БЮТ и непосредственно премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО всегда заключалась в том, что все, что касается этого конфликта, является исключительно сферой Генеральной прокуратуры.

Кроме того, отметил он, БЮТ и глава правительства обращались в Генеральную прокуратуру с просьбой оперативно отреагировать на данный инцидент.

Заместитель главы парламента выразил убеждение, что в случае обращения в ВР со стороны Генеральной прокуратуры в соответствии со ст. 80 Конституции Украины и главы 35 Регламента ВР, большинство народных депутатов дадут согласие на снятие депутатской неприкосновенности с В.ЛОЗИНСКОГО. “Каждый гражданин, в том числе народный депутат, должен нести одинаковую ответственность перед законом”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО по статье, предусматривающей уголовную ответственность за нанесение умышленных телесных повреждений, которые повлекли смерть человека, - в соответствии с ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

16 июня в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.