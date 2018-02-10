Один из защитников Шепелева угрожал оружием работнику ГПУ, адвокаты отрицают

По словам прокурора Кравченко, один из адвокатов угрожал пистолетом представителю обвинения.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения в Печерском районном суде Киева по делу бывшего народного депутата Александра Шепелева, заявляет, что один из защитников Шепелева сегодня в суде угрожал оружием работнику ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравченко сообщил журналистам.

"Как было установлено, один из защитников достал свое оружие и угрожал, наставив в бок работнику Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, угрожал оружием", - сказал он и уточнил, что защитник угрожал пистолетом.

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По словам Кравченко, инцидент произошел на первом этаже суда. "Сейчас на месте полиция устанавливает и фиксирует это событие. Сейчас судебное заседание закончено, и закончено на заявлении об отводе следственного судьи со стороны защиты", - подчеркнул Кравченко.

Он подчеркнул, что сторона обвинения считает ходатайство об отводе необоснованным. "Основания, приведенные защитой, не предусмотрены статьей 175 УПК Украины", - пояснил Кравченко.

При этом, он не знает точно, когда состоится рассмотрение ходатайства об отводе, но представители стороны обвинения продолжают оставаться в суде и ждать этого рассмотрения. Прокуроры ожидают, что ходатайство будет рассматриваться сегодня.

В свою очередь, адвокат Шепелева Денис Аникин сказал, что "ничего такого не произошло". Как утверждает Аникин, полиция на месте разобралась, но протокол не составляла. "Ничего противоправного не произошло", - добавил он.

Также он сказал, что ему ничего неизвестно об угрозе оружием. "Насколько мне известно, такого ничего не было. То есть, я не видел лично, а то, что мне известно, то, что я услышал, противоправного ничего не совершалось", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Шепелева подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушения на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.

27 декабря 2012 года он был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии, и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев бежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку относительно выдачи Шепелеваукраинской стороне.

8 февраля 2018 года экс-депутата задержали в Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины. При этом у него было обнаружено удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».