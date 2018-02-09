СБУ задержала экс-нардепа Шепелева, подозреваемого в попытке убийства

Задержание произошло 8 февраля, а сегодня Печерский райсуд должен избрать ему меру пресечения.

Правоохранители задержали бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства и совершении других преступлений.

Эту информацию в комментарии УНИАН подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Да, его вчера задержали», - сказала она и добавила, что подробности задержания будут обнародованы позже.

Также Сарган сообщила, что сегодня Шепелеву будут избирать меру пресечения. «Мера пресечения будет избираться сегодня по адресу: Крестовый переулок, 4 (УНИАН: Печерский райсуд Киева). Судья Ирина Литвинова. Время сейчас еще неизвестно», - сказала пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.