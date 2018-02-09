В СБУ опровергли информацию о задержании Саакашвили "Альфой"

В Службе безопасности прокомментировали сообщения о задержании лидера "Движения новых сил".

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии УНИАН опровергла информацию о том, что СБУ намерена задержать Михеила Саакашвили.

Читайте такжеЯ бы не хотел отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму - Луценко«Эта информация не соответствует действительности», - сказала она.

Так, соратник лидера «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе в Facebook заявил, что спецподразделение СБУ «Альфа» намерено задержать Міхеіла Саакашвили в одном из столичных отелей.

В свою очередь, народный депутат Игорь Луценко ранее сообщил в Facebook о задержании Саакашвили, но впоследствии его публикация исчезла.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком два месяца. Апелляционный суд Киева четыре раза – 22 декабря 2017 года, 3 января, 11 января и 19 января 2018 года – переносил рассмотрение апелляционной жалобы на вышеуказанное решение суда. 26 января Апелляционный суд города Киева частично удовлетворил жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания ни меры пресечения лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующих суток.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление, которое признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст .28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.