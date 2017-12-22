Саакашвили заявил, что СБУ вручила ему повестку на допрос на 26 декабря

Работник Службы безопасности Украины вручил повестку лидеру «Движения новых сил» Михеилу Саакашвили с просьбой прийти на допрос к следователю 26 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил Саакашвили в Апелляционном суде города Киева, перед судебным заседанием по рассмотрению апелляции на решение суда первой инстанции об отказе в избрании политику меры пресечения.

Саакашвили подписал повестку и отметил, что таким образом подтверждает, что не уклоняется от проведения с ним следственных действий именно в СБУ.

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«Кто-то говорил, что мы не сотрудничаем со следствием. Мы сотрудничаем со следствием. Конечно, мы не верим в это дело, но мы сотрудничаем», - подчеркнул он.

Адвокат Руслан Чернолуцкий уточнил, что СБУ вызывает Саакашвили на допрос на 11:00 26 декабря.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру Украины, куда его вызвали на допрос, однако на один допрос идти отказался. «Они меня обвинили в госперевороте. Пусть СБУ это расследует. Мы им (ГПУ - УНИАН) передали свой привет. И я жду вызова на допрос в СБУ, где я буду давать все необходимые показания», - отметил Саакашвили.

Как отметил адвокат Чернолуцкий, поскольку дело в отношении Саакашвили, открытое 4 декабря (по признакам ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины), подследственно СБУ, поэтому политик не пойдет на допрос в Генпрокуратуру.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). 8 декабря правоохранители задержали экс-главу Одесской ОГА. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.