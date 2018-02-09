"Польские законы = российские танки": фракция Ляшко пикетирует Сейм Польши (видео)

Депутаты Верховной Рады Украины требуют отменить закон.

Фракция Радикальной партии пикетирует польский Сейм, требуя отменить закон об Институте национальной памяти Польши.

Трансляцию митинга лидер Радикальной партии Олег Ляшко ведет на своей странице в Facebook.

«Прямо сейчас наша фракция пикетирует Сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов», - написал он.

Народные депутаты держат в руках флаги Украины и плакаты с надписью: «Польские законы = российские танки».

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Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд Польши.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «преумешьнением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесет изменения в закон об Институте национальной памяти.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

6 февраля Верховная Рада приняла заявление, в котором, среди прочего, призвала президента Польши совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность и доброжелательность.