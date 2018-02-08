Польский институт нацпамяти отреагировал на заявление украинских коллег: опасения провокационные

В Варшаве заявили, что опасения Украинского института нацпамяти "совершенно необоснованные и даже провокационные".

Институт национальной памяти Польши удивлен заявлением Украинского института национальной памяти, в которой он подчеркнул, что украинская сторона не видит возможностей для продолжения работы Польско-украинского форума историков в предыдущем формате.

В свою очередь, ИНП Польши заверил, что принятые в обновленном законе положения не затрагивают научную деятельность, передает "Польское радио".

"Опасения относительно безопасности украинских участников научных дебатов на территории Польши совершенно необоснованные и даже провокационные", - говорится в сообщении польского учреждения.

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ИНП Польши также напомнил, что в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон, который предоставляет членам украинских националистических организаций и тех, которые коллаборировали с Германией, статус "борцов за свободу и независимость Украины". Польское учреждение высказало тогда опасения, что оно может "остановить любые критические взгляды о деятельности украинских националистов, в частности также представление фактов на тему "геноцида польского населения, совершенного УПА". ИНП в Варшаве обратил внимание, что "польско-украинский диалог о тяжелых сторонах совместного прошлого начался гораздо раньше, чем был основан УИНП".

Одновременно ИНП Польши выразил надежду на возобновление диалога с украинской стороной и проведение совместных мероприятий для защиты мест отдыха и символических мест национальной памяти.

Польско-украинский форум историков начал свою работу в 2015 году под патронатом Институтов национальной памяти обеих стран. В его основе – площадка польско-украинского исторического диалога. До сих пор форум провел пять встреч, в последний раз – в октябре прошлого года в Черкассах.

Как сообщал УНИАН, в Украинском институте нацпамяти указали, что больше не могут гарантировать украинским исследователям безопасность пребывания на польской территории.