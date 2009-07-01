Регионалы объяснили, что им понадобилось на этот раз
13:01, 01 июля 2009Политика
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Две отставки с одного лозунга...
Фракция Партии регионов блокирует трибуну Верховной Рады с требованием отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и Ивана ВАКАРЧУКА - с должности министра образования и науки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Он заявил: «Мы требуем выполнения лозунга, размещенного в сессионном зале, об отставке из правительства алкоголиков и националистов».
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