Регионалы объяснили, что им понадобилось на этот раз

Фракция Партии регионов блокирует трибуну Верховной Рады с требованием отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и Ивана ВАКАРЧУКА - с должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он заявил: «Мы требуем выполнения лозунга, размещенного в сессионном зале, об отставке из правительства алкоголиков и националистов».