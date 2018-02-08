Украина не дает оснований для приостановления безвиза с ЕС - МИД

За время действия безвиза не наблюдался рост случаев отказа во въезде на границе, рост количества нелегалов на территории ЕС, а также увеличение количества просителей убежища.

Есть несколько критериев, по которым ЕС может приостановить действие безвизового режима с Украиной, и наша страна пока не дает оснований для этого шага Брюсселя.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По всем миграционным критериям Украина не дает оснований говорить, что безвизовый режим будет приостановлен", - заявил он.

В частности, директор Консульской службы МИД отметил, что за время действия безвиза не наблюдался рост случаев отказа во въезде на границе, рост количества нелегалов на территории ЕС, а также увеличение количества просителей убежища из Украины.

"Следующий критерий – снижение уровня сотрудничества страны с ЕС в сфере реадмиссии, здесь у нас тоже порядок. Еще один триггер – рост рисков общественному порядку или внутренней безопасности государства-члена, в частности, существенный рост количества тяжких преступлений или террористических преступлений в третьей стране, то есть в нашем случае – в Украине. Здесь, надеюсь, также угроз не будет", - отметил Погорельцев.

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В то же время он вспомнил о последнемкритерие - отход третьей державы от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли напомнил, что Украине необходимо придерживаться определенных условий, определенных в плане действий по визовой либерализации и, в частности в плане борьбы с коррупцией, чтобы безвизовый режим с ЕС продолжал действовать.