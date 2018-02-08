Когда наши снайперы эффективно работают, пропаганда России набирает обороты - Грицак

Издание опубликовало материал с главой СБУ Василием Грицаком в котором он сказал, в частности, что "Россия постоянно твердит", что ЦРУ и украинская разведка "объединились вместе и везде вместе".

Военное и разведывательное сотрудничество с США важнее для Украины, чем заявления Дональда Трампа, который принял решение предоставить Украине оружие.

Читайте такжеГлава СБУ обратился к главе ФСБ: Вы понимаете, что Путин - не вечный?Такой вывод делает журналист Bloomberg в материале с председателем СБУ Василием Грицаком, добавляя, что Грицак является последним от кого можно ожидать похвал в адрес президента Трампа за его политику в отношении России, передает Голос Америки.

Недавно администрация уведомила Конгресс, что не будет вводить новые санкции, которые Конгресс одобрил в прошлом году в ответ на вмешательство в выборы, вызвав резкую критику Конгресса.

Точка зрения Грицака другая. На встрече с журналистами в Вашингтоне, Грицак отметил: "Я убежден, что президент Трамп понимает угрозы для Украины от России". Такие слова ожидаемы, уверено издание, ведь Украина – слабая страна и нуждается в помощи США и не хочет без причины спорить с президентом США.

Грицак привел такие аргументы в пользу политики Трампа: "мы анализируем действия правительства США. Это включает не только санкции, но и предоставление летальной оружия и другие действия". "Наши контакты с американской разведкой сейчас на высоте", - отметил Грицак.

Хотя администрация Обамы смогла ввести и поддерживать важные санкции, она все же не хотела слишком близкого сотрудничества с военными и разведкой США и приостановила предоставление летального оружия Украине.

Администрация Трампа одобрила предоставление летального оружия Украине. Также СБУ имеет более тесное сотрудничество с ЦРУ в отношении расследований.

Даже без помощи на поле боя, присутствие США в Украине злит Россию. "Россия постоянно твердит", что ЦРУ и украинская разведка "объединились вместе и везде вместе", - отметил Грицак.

"Каждый день они видят людей в камуфляже и говорят что ЦРУ в Украине. Когда наши снайперы эффективно работают, российская пропаганда набирает обороты". "Это показывает, что они вас боятся", - говорит Грицак.