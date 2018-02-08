Суд по делу о госизмене Януковича допрашивает вице-адмирала Гайдука (видео)

В Оболонском райсуде Киева продолжается рассмотрение дела по обвинению экс-президента в государственной измене.

Суд по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича допрашивает в качестве свидетеля вице-адмирала Сергея Гайдука.

Как передает корреспондент УНИАН, в Оболонском районном суде Киева начался допрос свидетеля стороны обвинения, вице-адмирала, бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2017 Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд. Киева с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича по подозрению в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

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Это было сделано с целью помешать проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева.

Речь идет о периоде с 18 по 20 февраля 2014 года, а также о террористическом акте, совершенном 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.

Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украини.