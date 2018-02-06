Нардеп от БПП "засветила" в Раде серьги за $5 тысяч (фото)

Стоимость украшений Южаниной - 137 тысяч гривень, пишут журналисты.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина пришла на открытие VIII сессии Верховной Рады Украины в серьгах Vintage Alhambra элитного дома украшений Van Cleef & Arpels за 137 тысяч гривень, или почти $5 тысяч.

В Киеве есть официальный магазин ювелирного дома, где можно приобрести такие же серьги, как у Южаниной, передает "Обозреватель".

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"Да, эта модель в белом золоте с перламутром есть в продаже. Стоимость - 137 тысяч гривень", - рассказала сотрудница бутика в телефонном разговоре.

Примечательно, что такие же серьги на всемирно известном сайте eBay, правда, ношеные и в желтом золоте, можно купить всего за $3 145.

Кроме того, в электронной декларации Нины Южаниной не отражены данные серьги даже в разделе "Доходы, в том числе подарки". Хотя нардепы обязаны вносить в базу все покупки и подарки, превышающее 80 тысяч гривень.

Как сообщалось, у Михаила Добкина в Раде заметили часы за $20 тысяч и iPhone X.