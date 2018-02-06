Журналисты узнали, кому выгодно разжигать международную вражду между Украиной и западными соседями (видео)

В последнее время осложнились отношения с Польшей, Венгрией и Румынией.

До недавнего времени дружеские поляки, венгры и румыны сейчас словно намекают: дружба с Украиной для них не такая уж и важная.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

1-го февраля в Польше приняли новую редакцию Закона об институте национальной памяти, согласно которому людей, которые говорят про польские концлагеря или отрицают преступления украинских националистов, могут посадить. Пункт о запрете «пропаганды бандеровской идеологии» особенно задевает украинцев. Кому выгодно разжигать международную рознь.

В рамках социального эксперимента журналисты посетили Польшу в футболке с изображением Степана Бандеры. Однако на это практически никто не обратил внимания: ни на границе, ни в магазинах и на улицах.

Читайте такжеПарубий назвал "ударом в спину воюющей Украине" польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

Особенно интересной была беседа с председателем так называемого "Польского славянского комитета", который базируется в Варшаве и насчитывает более 1000 членов.

Его риторика достаточно агрессивная и откровенно пропутинская: он называет "сознательными украинцами тех, которые поддерживают действия России на Донбассе и оккупацию Крыма".

Не лучшая ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях, где в большинстве поселений люди вообще не знают украинского языка, и даже на госучреждениях висят флаги или Венгрии, или Румынии.

А люди агрессивно реагируют на украинских журналистов и их вопросы.