Парубий: приоритетами на новую сессию Верховной Рады является подготовка к вступлению в ЕС и НАТО

Одним из ключевых документов председатель Верховной Рады называет законопроект о национальной безопасности Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает приоритетами на новую сессию парламента, которая начнется завтра, вопросы подготовки к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Что касается приоритетов на новую сессию парламента, Парубий отметил, что «для нас остается приоритетами интеграция и подготовка к вступлению в НАТО и вступление в ЕС».

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«И в направлении вступления в НАТО одним из ключевых законов, который я хотел бы определить, - это закон о национальной безопасности Украины. Закон, который реформирует и состояние безопасности Украины, но также крайне необходим для интеграции в НАТО, поскольку приводит систему безопасности Украины к стандартам ЕС и стандартам НАТО», - отметил спикер.

Он также сообщил, что в начале каждой сессии парламента на рассмотрение в качестве приоритетных будут выноситься законопроекты, которые необходимы для выполнения обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, на этой неделе, по словам председателя ВР, будут рассматриваться законопроекты об обществах с ограниченной ответственностью, а также о рынках капитала и регулируемых рынках.