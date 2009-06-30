Янукович грозится сорвать завтрашнее заседание ВР

Внеочередное заседание парламента, инициированное БЮТ на среду, 1 июля, не состоится, если премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не согласится с требованием Партии регионов немедленно поднять зарплаты и пенсии для самых бедных граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, текст которого передан агентству УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на этой позиции его политическая сила стоит твердо и непреклонно. “И еще раз подчеркиваем: без немедленного облегчения очень тяжелого материального положения незащищенных людей никаких других решений парламент принимать не будет. Или эта Верховная Рада способна заставить правительство Тимошенко повысить зарплаты и пенсии малоимущим - или его надо разогнать. Никаких компромиссов здесь быть не может”, - сказал он.