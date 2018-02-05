В Киеве под посольством Польши протестуют против польского закона об Институте национальной памяти (фото)
В Киеве под зданием Посольства Республики Польша проходит акция протеста против принятия польским парламентом изменений в закон об Институте национальной памяти.
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции, а это около 100 человек, требуют от президента Польши Анджея Дуды не подписывать данный закон.
Часть пикетчиков держат флаги с символикой ВО "Свобода", "Национального корпуса" и Конгресса украинских националистов. Некоторые участники акции вышла на проезжую часть улицы Ярославов Вал.
Читайте такжеВ Польше заявили о готовности к диалогу по закону о запрете "бандеровской идеологии"
Вокруг ограждения здания посольства (ул. Ярославов Вал, 12) выстроились военнослужащие Национальной гвардии Украины. Также рядом находятся несколько десятков сотрудников полиции, а также автобус полиции и два автобуса Нацгвардии.
Акция проходит без нарушения общественного порядка.
Как сообщал УНИАН, 26 января польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».
Читайте такжеВ ВР готовятся ответить на скандальный польский закон о запрете "бандеровской идеологии"
Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.
В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.
В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также преуменьшения ответственности настоящих исполнителей преступления».