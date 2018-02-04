В Киеве прошло вече сторонников Саакашвили (фото, видео)

В митинге принимает участие лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили.

На Европейской площади в Киеве начался митинг участников "Марша за будущее", организованный партией «Движение новых сил».

Как передает корреспондент УНИАН, участники марша с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко прошли по запланированному маршруту по центральным улицам от парка имени Тараса Шевченко к Европейской площади.

ВИДЕО: YouTube "Радио Свобода"

В мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек. Некоторые из участников акции держали в руках преимущественно желто-синие и красные флаги.

Пока нет информации, возникали ли во время марша какие-либо инциденты.

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В митинге на Европейской площади принимает участие лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, организаторы "Марша за будущее" заявляли, что сегодняшняя акция - это начало кампании по требованию "демонтажа системы". Первоочередным требованием участников акции является отставка президента, а затем - проведение парламентских выборов и формирование нового правительства.