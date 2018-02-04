В Киеве прошел марш Саакашвили (фото, видео)

В мероприятии принимают более 2 тысяч человек, некоторые из участников акции держит в руках преимущественно желто-синие и красные флаги.

В Киеве возле парка Тараса Шевченко началась акция "Марш за будущее", организованная партией "Движение новых сил", участники акции требуют отставки президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают более 2 тыс. человек. Некоторые из участников акции держит в руках преимущественно желто-синие и красные флаги.

Трансляцию ведет "Радио Свобода" на YouTube.

ВИДЕО: "Радио Свобода" YouTube.

Как заявили организаторы, колонна будет двигаться от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем по улице Михайловской к Европейской площади, где состоится митинг.

Следует отметить, что предыдущие подобные акции "Движения новых сил" проходили по другому маршруту, а именно - участники маршей шли от парка Шевченко по бульвару Шевченко и улице Крещатик.

Как сообщили организаторы, маршрут сегодняшнего марша составлен именно таким образом, чтобы избежать провокаций и столкновений с правоохранителями на Крещатике, который, по информации организаторов, пока перекрыт из-за проведения другой акции.

Также организаторы сообщили, что сегодняшняя акция - это начало кампании по требованию "демонтажа системы".

Вместе с тем организаторы уточнили, что первым требованием участников акции является отставка президента, а затем - проведение парламентских выборов и формирование нового правительства.

Читайте такжеВ Киеве за порядком сегодня следят около 2 тысяч правоохранителей

На перекрестке бульвара Шевченко и улицы Пушкинской, а также на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого правоохранители перекрыли проход.

Впереди колонны идут участники в военной и черной формах, большинство из которых имеют шевроны батальона "Донбасс". Также впереди идут народные депутаты Егор Соболев, Семен Семенченко, а также лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.

Как сообщалось, в центре Киева также проходит масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах.