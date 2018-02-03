В США мертвый гусь упал на голову охотнику, мужчина был госпитализирован

05:31, 03 февраля 2018
Политика
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Охотник пострадал из-за мертвого гуся / фото bloknot.ru

По данным издания, 51-летний Роберт Мейлхаммер с друзьями охотился у реки Майлс. Когда над мужчинами пролетела стая гусей, они стали стрелять в птиц. Один из гусей упал на голову Мейлхаммеру, после чего мужчина потерял сознание.

Охотник был госпитализирован, у него также были отмечены повреждения лица и головы.

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Теги: #охотник США