В США мертвый гусь упал на голову охотнику, мужчина был госпитализирован
05:31, 03 февраля 2018Политика
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Охотник был госпитализирован, у него также были отмечены повреждения лица и головы.
Охотник пострадал из-за мертвого гуся / фото bloknot.ru
В США охотник был госпитализирован после того, как на него упал мертвый гусь, сообщает Baltimore Sun.
По данным издания, 51-летний Роберт Мейлхаммер с друзьями охотился у реки Майлс. Когда над мужчинами пролетела стая гусей, они стали стрелять в птиц. Один из гусей упал на голову Мейлхаммеру, после чего мужчина потерял сознание.
Охотник был госпитализирован, у него также были отмечены повреждения лица и головы.
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