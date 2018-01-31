В Запорожье депутатке от "Оппоблока" устроили "денежный дождь" (фото, видео)
15:22, 31 января 2018
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"Нищим надо помогать", - так прокомментировали произошедшее на сессии горсовета активисты.
Депутатка от "Оппоблока" получила матпомощь как малоимущая / фото facebook.com/Denys.Necheporenko
Сегодня, 31 января, на сессии Запорожского горсовета депутатку от "Оппоблока" Зинаиду Гальчинскую обсыпали гривнями.
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Это произошло из-за того, что Зинаида Гальчинская получила материальную помощь на лечение из бюджета, а потом купила авто за 400 тысяч и не указала его в декларации, сообщает местный сайт 061.
Активисты пришли на сессию и перед началом заседания обсыпали Зинаиду гривнями.
Как сообщал УНИАН, депутата Николаевского горсовета от партии "Оппозиционный блок" Игоря Копейку, подозреваемого в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, выпустили из СИЗО после внесения 1 млн 57 тыс. грн залога.
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