Ющенко: приезжает нардеп от БЮТ – пахан... и весь район запуган

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает, что сегодня будет уволен руководитель Управления МВД Кировоградской области, где произошло убийство жителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я благодарен прокуратуре за то, что сегодня уволены областной, районный прокуроры, что уволен начальник РОВД, и надеюсь, что к вечеру будет уволен руководитель УМВД области», - отметил он.

По мнению Президента, пусть он даже не причастен к данному делу, однако допустил появление в своих рядах «таких людей, поэтому должен нести солидарную ответственность».

По словам Президента, правоохранительные органы сегодня становятся угрозой порядка.

Как отметил Президент, он намерен рассмотреть этот вопрос на следующем заседании СНБО.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что сегодня объявил строгий выговор местной власти – главам областной государственной администрации и Голованевской райгосадминистрации.

«Это также их ответственность за то, что сложилась ненормальная ситуация в одном районе: люди слова не могут сказать, потому что из Киева приезжает народный депутат от БЮТ – пахан, возле него паханом работает начальник РОВД и руководитель районной прокуратуры, и весь район запуган. Мама не может сказать то, что желает сказать по истории убийства сына», - отметил В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, есть попытки помешать следствию, потому что «тело помыто, раны зашиты, вырезаны части, которые не должны дойти до следствия».

Президент подчеркнул, что это тест министру внутренних дел, генпрокурору, власти, подчеркнув, что такие действия недопустимы. Он также сообщил, что уже создана следственная комиссия на уровне центральных аппаратов ГПУ, СБУ и МВД, которая выехала на место. Назначен также человек, который ответственен за ведение дела, так называемый спецпрокурор. В.ЮЩЕНКО отметил, что эта ситуация ему напоминает убийство журналиста Георгия Гонгадзе из-за обращения с матерью убитого и обращения с телом.

Как сообщалось, 53-летний Валерий Олийнык погиб в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.